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Мужчины и женщины вместе: революционное решение в теннисе для борьбы с коронавирусом

29 апреля, 22:06

Елена Павлова

ATP и WTA поддержали предложение Роджера Федерера и начали переговоры

Руководители Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) поддержали предложение 20-кратного победителя турниров Большого шлема Роджера Федерера о слиянии ATP и WTA в одну организацию. Это стоит сделать для совместной борьбы с текущим кризисом, вызванным пандемией коронавируса, а впоследствии – для успешного выхода из него.

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Глава ATP Андреа Гауденци сказал, что нынешний кризис — это возможность создать единую структуру, чтобы максимизировать преимущества для болельщиков и увеличить конкурентоспособность тенниса в противостоянии с другими спортивными и развлекательными соревнованиями.

"Недавнее сотрудничество между руководством наших организаций только укрепило мою уверенность в том, что единый вид спорта — это верный способ максимизировать наш потенциал и оптимально представить его для зрителей на трибунах, в телевизионных трансляциях и в интернете. В связи с этим поддерживаю мнение игроков. Теннис всегда в авангарде, когда речь заходит об объединении мужчин и женщин на крупных турнирах — это одна из наших сильных сторон, отличающая нас от многих других видов", — дает мнение Гауденци Tennis World USA.

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Глава WTA Стив Саймон заявил, что рад регулярным контактам с АТР в последние недели. "Давно говорил, что мы сделаем наш спорт лучше, если будем работать вместе, и последние недели подтвердили этот факт", — сказал Саймон.

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объединение WTA ATP

Источник: Tennis World USA

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