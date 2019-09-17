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"Мы показали страсть к игре!": капитан сборной Украины по теннису прокомментировал поражение от венгров

17 сентября, 11:51

Катерина Макаревская

Капитан мужской сборной Андрей Медведев подопечными все равно доволен, несмотря на поражение

Илья Марченко. Фото ФТУ

Илья Марченко. Фото ФТУ

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Перенос решающей для нас встречи Кубка Дэвиса не сыграл нам на руку. Украина уступила Венгрии 2:3. Вчера Илья Марченко и Аттила Балаш пробыли на корте ровно два гейма, доигрывая пятый матч. Венгр все-таки дожал украинца, не реализовавшего днем ранее сетбол и не дотянувшего до тайбрейка в понедельник, – 4:6, 5:7. Когда Балаш с третьего матчпоинта завершил поединок, к нему тут же выбежал тренер и задушил в объятиях. Счастливые венгры идут на этап квалификации, а мы в марте сыграем в плей-офф Первой Мировой группы.

Марченко признался, что условия, при которых он начинал матч в воскресенье, были более комфортными, чем в понедельник:

"Стало немного прохладнее, меньше солнца и отскок ниже. Нас предупреждали, что в 7 вечера уже будет темно, но я не думал, что мы два сета не успеем сыграть за полтора часа. На следующий день права на ошибку не было. Психологически было бы проще начинать при 1:1 по сетах".

Капитан команды Андрей Медведев подопечными все равно доволен:

"Горжусь усилиями, которые приложила наша команда. Мы показали страсть к игре, выложились на полную".

Тем временем Даяна Ястремская, впервые поднявшаяся в рейтинге на 28-ю строчку, уступила россиянке Павлюченковой на старте турнира в Осаке – 3:6, 1:6.

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теннис Кубок Дэвиса Илья Марченко Андрей Медведев

Источник: Сегодня|Спорт

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