Ночь не помогла: сборная Украины в два счета проиграла Венгрии трехдневный матч Кубка Дэвиса

Сегодня доиграли поединок в Будапеште, прерванный вчера из-за темноты. Увы, Марченко пал под натиском хозяина корта

Балаш (слева) добил нашего Марченко / Фото: Twitter

Мужская сборная Украины по теннису проиграла противостояние Венгрии в первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса. В понедельник, 16 сентября, Илья Марченко в решающем поединке уступил Аттиле Балашу - 4:6, 5:7.

Напомним, эта встреча была прервана в воскресенье из-за наступления темноты при счете 4:6, 5:5. Сегодня же в 12:00 игра возобновилась – взяв два кряду гейма (на чужой и своей подачах), Балаш добил нашего Марченко. Общий же счет трехдневного противостояния в Будапеште составил 3:2 в пользу венгров.

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Украина – Венгрия – 2:3

Стаховский – Балаш – 6:4, 6:3

Марченко – Фучович – 3:6, 2:6

Молчанов / Стаховский – Балаш / Фучович - 6:7 (7:1), 6:3, 3:6

Cтаховский – Фучович – 5:7, 6:3, 7:6 (7:3)

Марченко – Балаш – 4:6, 5:7

12 победителей этого этапа проходят в квалификационный этап Кубка Дэвиса-2020, Украина же в следующем сезоне будет выступать в зональных соревнованиях.



Как мы писали ранее, Элина Свитолина покинула турнир в Китае. Первая ракетка Украины не смогла пройти четвертьфинальный раунд в Чжэнчжо, в трех сетах уступив француженке Кристине Младенович.

Также мы рассказывали, что легендарная Ким Клийстерс объявила о возобновлении карьеры. Победительница четырех турниров "Большого шлема" вернется на корт в январе следующего года.

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