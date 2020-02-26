На жилах в третий круг: украинец не сыграл финал в Италии из-за вируса и теперь хочет титул в По

Дальше Марченко ждет россиянин Теймураз Габашвили, которого он обыгрывал четыре раза

Украинский теннисист Илья Марченко бойко стартовал на Челленджере во Франции и уже добрался до третьего раунда. А во втором круге 32-летний спортсмен переиграл 11-го сеянного в По, итальянца Марко Трунджеллити со счетом 2:6, 7:5, 6:1. Напомним, что на прошлой неделе Илья дошел до решающего матча на турнире в Бергамо, но финал Марченко отменили из-за коронавируса.

Сегодня украинец и итальянец провели на корте час и 45 минут. В первом сете Илья не заработал ни одного брейкпоинта и проиграл 2 гейма на своей подаче. Во второй партии Трунджеллити вел со счетом 5:3 и, казалось, нашему теннисисту придется зачехлить ракетку, но Марченко проявил характер, и за 4 следующих гейма Марко сумел выиграть всего 3 очка. В решающем сете Илья записал в свой актив два брейка и оформил путевку в следующий раунд.

Илья Марченко / Фото: Instagram Реклама

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В 1/8 финала Илья Марченко сыграет против россиянина Теймураза Габашвили – 277 номер рейтинга АТР. На данный момент украинец ведет по личным встречам 4:1, а свою единственную победу Габашвили оформил еще в 2014 году, после чего три матча завершились в пользу Ильи.

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