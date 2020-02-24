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Сборная Украины по теннису определилась с составом на первый в году матч Кубка Дэвиса

24 февраля, 19:33

Поединок пройдет в Запорожье 6 и 7 марта на хардовом покрытии

Федерация тенниса Украины сегодня назвала состав сборной на матч Кубка Дэвиса с командой Китайского Тайваня. Пройдет он 6 и 7 марта в Запорожье во Дворце спорта "Юность". Это будет сражение в рамках Первой Мировой группы. К слову, вчера финальный матч Ильи Марченко на турнире в Бергамо отменили из-за коронавируса.

За Украину выступят: многолетний лидер сборной Сергей Стаховский, Илья Марченко, Денис Молчанов, Владислав Орлов и Виталий Сачко. Капитан команды (по сути, тренер) – Михаил Филима. Хозяева решили играть на твердом хардовом покрытии, которое лучше подходит под стиль наших теннисистов.

В последнее время в мировом рейтинге 34-летний Стаховский опускается. В понедельник он потерял еще 10 позиций и сейчас только 161-й в мире. 32-летний Марченко занимает 211-ю строчку, при этом сегодня он поднялся сразу на 42 позиции. Третьим по рангу среди украинцев значится Орлов – 399-й.

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Напомним, в воскресенье юная украинка Марта Костюк выиграла турнир в Египте – и в одиночном, и в парном разрядах.

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