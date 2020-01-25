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Надаль без труда одолел Карреньо-Бусту и вышел в четвертый круг

25 января, 09:22

Испанец одолел своего соотечественника на Australian Open

Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль / Фото: Reuters

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии со счетом 6:1, 6:2, 6:4 обыграл соотечественника, Пабло Карреньо-Бусту, и вышел в следующий раунд соревнований. Продолжительность встречи составила 1 час 40 минут.

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Надаль девять раз подал навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. При этом он смог реализовать пять брейк-пойнтов из 10. Его визави выполнил шесть эйсов и допустил одну двойную ошибку. Возможностей взять подачу соперника у Карреньо-Бусты не было.

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В 1/8 финала Australian Open Надаль сыграет с победителем матча Ник Кирьос (Австралия) — Карен Хачанов (Россия). Действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии является вторая ракетка мира серб Новак Джокович.

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Ранее мы писали, что Свитолина в сине-желтой повязке разобралась с американкой Дэвис на Australian Open. Украинская теннисистка на глазах у Гаэля Монфиса вышла в третий круг.

Смотрите, как украинки Свитолина и Ястремская успешно начали выступление в Мельбурне:

Все подробности в спецтеме Australian Open 2020

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теннис Australian Open Рафаэль Надаль

Источник: Сегодня|Спорт

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