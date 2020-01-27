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Надаль последним пробился в 1/4 финала в Австралии, а в истории "Шлемов" уступает Новаку и Роджеру

27 января, 15:06

Дальше первую ракетку мира ждет австриец Доминик Тим

Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль / Фото: Reuters

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Испанец Рафаэль Надаль стал последним четвертьфиналистом Australian Open-2020 в мужской сетке турнира. В четвертом круге он с большим трудом переиграл австралийца Ника Кириоса со счетом 6:3, 3:6, 7:6, 7:6. Отметим, что Кириос в память о погибшем в воскресенье Коби Брайанте вышел на матч в майке "Лос-Анджелес Лейкерс".

Матч продолжался чуть более 3,5 часов. В четвертом сете Надаль вел с брейком, но не подал на матч при счете 5:4, однако на тай-брейке первой ракетке мира хватило одного мини-брейка, чтобы довести встречу до победы.

Теперь испанец проведет свой 12-й четвертьфинал на австралийском "мэйджоре" и 41-й на турнирах Большого шлема. Надаль проходит как минимум в четвертьфинал "шлемов" с US Open 2017 года. По этому показателю он сравнялся с Джимми Коннорсом и уступает только Новаку Джоковичу (46) и Роджеру Федереру (57).

В 1/4 финала Рафаэль Надаль выйдет против Доминика Тима. Первая ракетка мира ведет в истории противостояний с австрийцем 9:4. За 13 очных поединков соперники только раз встречались на харде: в 2018 году на US Open, где Надаль оформил победу в пяти сетах. Ранее мы сообщали, что стали известны все 8 участниц 1/4 финала у женщин.

Четвертьфинал. Мужчины
Вторник, 28 января
Теннис Сандгрен (США) – Роджер Федерер (Швейцария,3)
Милош Раонич (Канада, 32) – Новак Джокович (Сербия, 2)

Среда, 29 января
Стэн Вавринка (Швейцария, 15) – Александр Зверев (Германия. 7)
Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Доминик Тим (Австрия, 5)

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Australian Open Рафаэль Надаль четвертьфинал Доминик Тим Ник Кирьос теннисисты

Источники: Сегодня|Спорт , Большой теннис Украины

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