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Кирьос почтил память Коби Брайанта перед поединком с Надалем

27 января, 12:12

Кирьос вышел на матч с Надалем в футболке Лейкерс

Ник Кирьос

Ник Кирьос / Фото: Twitter

На Открытом чемпионате Австралии проходит матч 1/8 финала, в котором первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль играет с австралийцем Ником Кирьосом. Кирьос вышел на разминку перед матчем в джерси погибшего накануне в авиакатастрофе легендарного баскетболиста "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайанта. На майке 8-й номер, под которым Брайант выступал в НБА с 1996 по 2006 год. Джерси была надета поверх игровой, Кирьос размялся в ней, а потом снял.

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Брайант на протяжении всей карьеры выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс" — 20 сезонов, завершив выступления в 2016 году. Коби — пятикратный чемпион НБА, 18-кратный участник Матчей всех звезд НБА, двукратный победитель Олимпийских игр в составе сборной США.

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Кстати, Федерер в четвертьфинале Australian Open сыграет с 100-й ракеткой мира. Швейцарский теннисист вышел в четвертьфинал, где сыграет с Теннисом Сандгреном.

Напомним, что украинцев на Australian Open не осталось. Лучшая теннисистка нашей страны Элина Свитолина на глазах у Монфиса была разгромлена экс-первой ракеткой мира Гарбинье Мугурусой. А ведь турнир для Элины начинался довольно успешно:

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