Надаль высказался о коронавирусе и вышел в финал теннисного турнира в Мексике

Звездный теннисист Рафаэль Надаль высказал свое отношение к борьбе с коронавирусом. К слову, мы писали, что коронавирус обнаружен у игроков итальянского футбольного клуба. Сам испанец сейчас успешно выступает на турнире в мексиканском Акапулько.
Одного из самых выдающихся спортсменов современности цитирует Tennis 365:
"Очень надеюсь, что ситуация с коронавирусом будет взята под контроль, лекарство найдут и массовая истерия закончится. Это важно не только для Олимпийских игр, но и для всего мира в целом. Выступление на Олимпиаде – это уникальное ощущение. Победу на Играх я считаю наиболее ценной, ведь шанс сыграть на них представляется всего два-три раза в жизни".
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Надаль дважды выигрывал "золото" Олимпийских игр: в 2008 году в Пекине в – в одиночном разряде, а в 2016-м в Рио-де-Жанейро – в парном разряде вместе с Марком Лопесом. На этой неделе Рафа дошел уже до финала турнира АТР в Мексике. В полуфинале он справился с болгарином Григором Димитровым (6:3, 6:2), а в решающем матче сразится с молодым американцем Тейлором Фрицем.
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