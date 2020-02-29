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Больница и карантин на 15 дней: в Италии у игроков "Пьянезе" вирус, а президент не выходит из дома

29 февраля, 11:05

Сотрудника клуба после ухудшения самочувствия пришлось госпитализировать

Итальянский футбольный клуб "Пьянезе", который выступает в Серии С, на своем официальном сайте подтвердил заболевание коронавирусом троих игроков команды. Один из футболистов госпитализирован с головной болью и повышенной температурой. Двое других игроков находятся на домашнем карантине. Ранее мы сообщали, что игрок "Дженоа" тренируется отдельно от команды из-за угрозы коронавируса.

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"В настоящее время в нашей команде три игрока заражены коронавирусом. Также, болезнь подхватил работник клуба. Они пожаловались перед гостевым матчем на высокую температуру и в срочном порядке были госпитализированы в клинику Сиены", – сообщает пресс-служба клуба.

Сотрудник клуба после ухудшения самочувствия находится в больнице. Также сообщается, что основная команда "Пьянезе", а также коллективы U-21 и U-19 отправлены домой на 15-дневный карантин. Президент клуба Маурицио Сани принял решение не выходить из дома в целях поддержки безопасности.

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Также мы писали, что суперматч "Ювентус" – "Интер" и еще пять поединков чемпионата Италии пройдут без зрителей. Большинство встреч 26-го тура Серии А сыграются при пустых трибунах.

Смотрите также, как в предыдущем туре чемпионата Италии "Лацио" переиграл "Дженоа"

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