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Надаль сравнялся с великими: испанец завершит сезон на первом месте в рейтинге

15 ноября, 11:13

Рафаэль Надаль сравнялся с Федерером и Джоковичем по количеству финишей сезона в ранге первой ракетки мира

Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль / Фото: Reuters

В четверг сербский теннисист Новак Джокович проиграл швейцарцу Роджеру Федереру со счетом 4:6, 3:6 в матче за выход в полуфинал Итогового турнира АТР в Лондоне.

Благодаря этому испанец Рафаэль Надаль гарантированно завершит 2019 год на первой строчке рейтинга теннисистов. Это позволило Надалю сравнялся с Джоковичем и Федерером по количеству финишей сезона в ранге первой ракетки мира – по пять. Лидером по этому показателю является американец Пит Сампрас – он шесть раз был первым по итогам года.

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В пятницу Надаль поборется со Стефаносом Циципасом за выход в полуфинал. Однако победы над греком может оказаться недостаточно: Надаль может не выйти из группы в случае победы немца Александра Зверева над россиянином Даниилом Медведевым.

А в это время украинская прима тенниса Элина Свитолина в Лондоне вместе со своим парнем Гаэлем Монфисом ловила последние лучи солнца. Напомним, француз на Итоговом турнире был запасным.

Смотрите трюк Роджера Федерера на тренировке:

Трюк Роджера Федерера Видео: Twitter

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теннисист Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер рейтинг АТР

Источник: Сегодня|Спорт

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