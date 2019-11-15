Надаль сравнялся с великими: испанец завершит сезон на первом месте в рейтинге

В четверг сербский теннисист Новак Джокович проиграл швейцарцу Роджеру Федереру со счетом 4:6, 3:6 в матче за выход в полуфинал Итогового турнира АТР в Лондоне.
Благодаря этому испанец Рафаэль Надаль гарантированно завершит 2019 год на первой строчке рейтинга теннисистов. Это позволило Надалю сравнялся с Джоковичем и Федерером по количеству финишей сезона в ранге первой ракетки мира – по пять. Лидером по этому показателю является американец Пит Сампрас – он шесть раз был первым по итогам года.
В пятницу Надаль поборется со Стефаносом Циципасом за выход в полуфинал. Однако победы над греком может оказаться недостаточно: Надаль может не выйти из группы в случае победы немца Александра Зверева над россиянином Даниилом Медведевым.
А в это время украинская прима тенниса Элина Свитолина в Лондоне вместе со своим парнем Гаэлем Монфисом ловила последние лучи солнца. Напомним, француз на Итоговом турнире был запасным.
Смотрите трюк Роджера Федерера на тренировке:
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