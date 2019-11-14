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Пока Свитолина дразнила Гаэля губами, ее соперница отключилась на вершине Килиманджаро

14 ноября, 12:21

Первую ракетку Украины согревают солнце и парень, а Гарбинье Мугуруса счастлива, что жива

Гарбинье Мугуруса со своим гидом

Гарбинье Мугуруса со своим гидом / Фото: Instagram

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Двукратная победительница турниров "Большого шлема" испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса рассказала, что ей удалось взойти на вершину Килиманджаро. Вместо того чтобы отдыхать на пляже во время межсезонья, 26-летняя Мугуруса, заработавшая за свою карьеру свыше 19 миллионов долларов, отправилась в Африку, чтобы покорить гору высотой 5 895 метров.

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"Мы пересекали водопады, реки, ледники, шли через пещеры и горы. Самым сложным было переносить морозные ночи. Однажды я начала плакать, когда гид сказал мне, чтобы я не смотрела вниз, ведь там была пропасть в 300 метров. Мы чувствовали себя живыми! Спасибо всем, кто принял участие в экспедиции. Спасибо гиду, он привел меня в чувство, когда я отключилась на леднике", – написала Мугуруса в Instagram

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Тем временем лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина ловит последние теплые лучики солнца в Лондоне, где, помимо солнышка, Элину согревают и объятия ее парня – француза Гаэля Монфиса. На свежих фото, которые первая ракетка Украины выложила в Instagram, она дразнит Гаэля губами, а также – соблазнительно позирует во время фотосессии.

Напомним, в начале ноября Элина Свитолина проиграла финал женского итогового турнира WTA и не смогла повторить свое прошлогоднее достижение. Зато в этом году украинка вошла в десятку наиболее оплачиваемых спортсменок мира.

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теннис Элина Свитолина Гаэль Монфис Гарбинье Мугуруса Килиманджаро

Источник: Сегодня|Спорт

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