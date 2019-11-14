Федерер в битве "гигантов" выбил Джоковича из борьбы на Итоговом чемпионате АТР

Несколько минут назад в Лондоне завершился захватывающий матч Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов между Роджером Федерером и Новаком Джоковичем. В группе Бьорна Борга уже легендарные швейцарец и серб бились за выход в полуфинал. Ранее сегодня на турнире молодой итальянец Маттео Берреттини добыл историческую победу.
38-летний Федерер взял первую партию со счетом 6:4, но в начале второй Джокович показал зубы и повел в счете 2:1. Но все же надолго его не хватило, и Роджер взял и второй сет – 6:3. Встреча продолжалась всего один час 13 минут. Таким образом, в полуфинал из этой группы вышли Федерер и австриец Доминик Тим, добывшие по две победы в трех поединках. Покидают Лондон после группового этапа Маттео Берреттини и Джокович, взявшие тем не менее по одному матчу.
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А в это время украинская прима тенниса Элина Свитолина в Лондоне вместе со своим парнем Гаэлем Монфисом ловила последние лучи солнца. Напомним, француз на Итоговом турнире был запасным.
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