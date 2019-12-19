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Надаль стал лучшим теннисистом года: испанец закончил сезон на первой строчке мирового рейтинга

19 декабря, 23:32

Спортсмен стал самым возрастным лидером рейтинга ATP

Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль / Фото: Reuters

Ассоциация теннисистов-профессионалов объявила победителя премии ATP Awards 2019 в номинации "Игрок года".

Этого звания удостоился испанский теннисист Рафаэль Надаль, завершивший сезон в статусе первой ракетки мира. В возрасте 33 лет Надаль стал самым возрастным лидером рейтинга ATP на конец года в истории.

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В 2019 году Надаль сыграл в трех финалах турниров Большого шлема, победив в двух из них – на "Ролан Гаррос" и US Open. В финале Открытого чемпионата Австралии Надаль уступил сербу Новаку Джоковичу.

Лауреатом премии лучшему игроку года по версии болельщиков стал швейцарец Роджер Федерер.

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Также мы рассказывали, что Свитолина зарабатывает вдвое больше Монфиса – раскрыта анатомия семейного бюджета Элины и Гаэля. За год пара наиграла на 9 миллионов долларов призовых. Две трети этой суммы – заслуга украинки.

Как мы писали ранее, Свитолина хочет играть за сборную Украины и по своей инициативе оплатила операцию Лопатецкой. Элина планирует выступить на Олимпиаде и считает, что нам не стоит разбрасываться талантами.

Смотрите, как Свитолина выступала на итоговом турнире года

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теннис теннисист Рафаэль Надаль

Источник: ATP

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