Наши на Ролан Гаррос: Цуренко против третьей ракетки мира и другие матчи украинок

Леся Цуренко сразится с Симоной Халеп, а сестры Киченок проведут поединки в парном разряде и миксте

Леся Цуренко. Фото: AFP

В первый день лета, 1 июня, на Открытом чемпионате Франции по теннису пройдут три матча с участием украинских теннисисток.

В 12:00 на центральном корте вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№27 в мире) сразится с третьей по рейтингу теннисисткой мира румынкой Симоной Халеп. Это матч третьего круга, а Леся Цуренко – единственная оставшаяся в одиночной сетке представительница Украины. Ранее Элина Свитолина в третьей круге проиграла Гарбинье Мугурусе.

Ориентировочно в 16:00 на корт выйдет Надежда Киченок. Вместе с пакистанским теннисистом Айсамом Куреши украинка проведет матч второго раунда разряда "микст". Соперники – хорватско-американская пара Юрак/Крайчек.

Примерно в 16:00 Людмила Киченок в паре с латвийкой Остапенко сыграет матч второго круга против Рыбариковой и Вандрошовой.

Напомним, что украинскую теннисистку пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи. Елена Плоскина не сможет больше играть в теннис профессионально, а также должна заплатить штраф в 20 тысяч долларов.

Накануне 37-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер провел свой 400-й матч на турнирах "Большого шлема" в одиночном разряде. Федерер стал первым спортсменом в истории, покорившим рубеж в четыре сотни матчей на "Шлемах".

Кстати, недавно Федерер удивил трюком на тренировке:

Трюк Роджера Федерера Видео: Twitter

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