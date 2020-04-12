Не дождалась окончания карантина: победительница Уимблдона завершила карьеру

Американка Ваня Кинг в 31 год решила подумать о новой профессии

Знаменитая американская теннисистка Ваня Кинг объявила о завершении карьеры. 31-летняя спортсменка решила не ждать окончания карантина из-за коронавируса и завязать с теннисом, об этом сообщила WTA. К слову, читайте, как украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о личной жизни.

За 14 лет в профессиональном теннисе американка выиграла 16 титулов WTA, 15 из которых – в парном разряде. Дважды становилась чемпионкой в паре на турнирах "Большого шлема" – в Уимблдоне и на US Open в 2010 году. Один раз доходила до финала в миксте – во Франции на "Ролан Гаррос"-2009.

В одиночном рейтинге WTA Кинг поднималась на 50-ю строчку, а вот в парном разряде была третьей ракеткой мира. Сейчас она в мировом рейтинге – 76-я. В 2009 году Ваня со сборной США дошла до финала Кубка Федерации, где потерпела поражение от итальянок.

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Американка собиралась завершить карьеру в этом году после выступления на нескольких турнирах в США. Однако, поскольку сезон приостановили из-за пандемии коронавируса, а его возобновление планируется не раньше 13 июля, спортсменка решила зачехлить ракетку досрочно.

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