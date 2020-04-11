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"Когда замуж?": украинская теннисная прима – про своего парня и почти фатальный Уимблдон

11 апреля, 11:52

Елена Павлова

У Цуренко был период в три года, когда она практически не брала в руки ракетку

Украинская теннисистка Леся Цуренко, на счету которой четыре победу на турнирах WTA, на карантине нашла время на общение с болельщиками и рассказала о своей личной жизни и желании завершить карьеру. Ранее мы писали, что украинка продолжила победное шествие на турнире в США: она уже в полуфинале.

Так, на своей страничке в Instagram Цуренко написала, что после травмы локтя и вылета во втором круге английского турнира Большого шлема, Уимблдона, 2019 года задумывалась о завершении своей карьеры. А также с 14 до 17 лет в жизни Леси был такой период, когда она фактически не играла в теннис.

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Украинской теннисистке пришлось разочаровать своих поклонников и признаться, что у нее уже есть молодой человек. Правда, до свадьбы дело еще не дошло. На вопрос от болельщика "когда замуж?", 30-летняя Цуренко лаконично ответила: "Когда позовут".

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Мы также сообщали, что украинская теннисистка ворвалась в финал турнира в Египте и ждет повышения в рейтинге.

Смотрите также, как первая ракетка Украины Элина Свитолина с феерической победой стартовала на турнире в мексиканском Монтеррее, который в итоге выиграла

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личная жизнь Леся Цуренко теннисистка Уимблдон

Источник: xsport.ua

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