"Я носить электронный ошейник не буду": против коронавирусной слежки в России выступил звездный теннисист

Евгений Кафельников, который в свое время был первой ракеткой мира, "зарубился" в Twitter с властями Москвы

Знаменитый российский спортсмен 46-летний Евгений Кафельников, который в свое время был первой ракеткой мирового тенниса, раскритиковал планы московских властей по введению пропускного режима из-за пандемии коронавируса. Ранее стало известно, что власти столицы РФ будут отслеживать перемещение граждан с помощью программного обеспечения для смартфонов.

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"Если вы готовы нацепить на себя электронный ошейник, то я никогда свою свободу не отдам никому", – написал Евгений Кафельников у себя в Twitter

Евгений Кафельников / Фото: Getty Images

На первом этапе пропускная система в Москве будет введена для поездок на работу. На втором – для поездок в других целях. На третьем этапе, если понадобится, – передвижение внутри района. Пропускная система будет носить заявительный характер. Но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений.

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Отметим, что, по состоянию на 11 апреля, в России коронавирусной инфекцией заразилось уже 13 584 человека. Зафиксировано 106 летальных исходов, 1045 человек выздоровели.

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