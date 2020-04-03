Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,6
30,08
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

Не самый оптимистичный сценарий: "В этом году теннис мы увидим только осенью"

3 апреля, 10:00

Вадим Авдасев

Глава испанской Федерации тенниса считает, что летом на корты также никто не выйдет

Пока что весь спортивный мир замер на время борьбы с пандемией коронавируса. Функционеры в разных видах спорта строят прогнозы, когда же спортсмены могут вернуться к своей деятельности. Самые оптимистичные дают соревнованиям шанс ожить не раньше лета. К слову, читайте: коронавирус против спорта в режиме онлайн – жертвы, переносы и выздоровления.

А вот президент Федерации тенниса Испании Мигель Диас настроен более пессимистически. Его слова приводит sport24.co.za, а сам он ждет спортивные баталии только осенью:

"Думаю, мы увидим теннис только в последней четверти сезона. Мы еще не знаем, произойдет это с публикой на трибунах или без не, но, надеюсь, игроки вернутся на корты. Нам пришлось отложить десятки турниров, которые были запланированы в календаре на всех уровнях. Среди них соревнования в Мадриде, Барселоне и на Мальорке. Нельзя забывать о переносе Открытого чемпионата Франции и отмене Уимблдона, что впрочем было логичным. Сейчас теннис отошёл на второй план. Главное, что нам нужно сейчас, – это излечиться".

Читайте о том, что теннисист попросил Илона Маска помочь Украине в борьбе с коронавирусом.

Смотрите, как на Открытом чемпионате Австралии побеждал испанец Рафаэль Надаль

Реклама

Первый день Australian Open. Победа Надаля и поражение Шараповой Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин теннис пауза коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"Поставил 10 000 долларов и позвал замуж": невероятная история фаната теннисной красавицыТеннис
Впервые за 75 лет: в ближайшие дни официально объявят об отмене Уимблдонского турнира
Впервые за 75 лет: в ближайшие дни официально объявят об отмене Уимблдонского турнираТеннис
Они предчувствовали коронавирус: Уимблдон был застрахован на случай отмены из-за пандемии
Они предчувствовали коронавирус: Уимблдон был застрахован на случай отмены из-за пандемииТеннис
Что делать на карантине: подборка лучших фильмов о спорте
Что делать на карантине: подборка лучших фильмов о спортеДругие
Легендарная американская теннисистка сходит с ума на карантине и уже
Легендарная американская теннисистка сходит с ума на карантине и уже "приложилась к рюмке"Теннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...