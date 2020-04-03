Не самый оптимистичный сценарий: "В этом году теннис мы увидим только осенью"

Глава испанской Федерации тенниса считает, что летом на корты также никто не выйдет

Пока что весь спортивный мир замер на время борьбы с пандемией коронавируса. Функционеры в разных видах спорта строят прогнозы, когда же спортсмены могут вернуться к своей деятельности. Самые оптимистичные дают соревнованиям шанс ожить не раньше лета. К слову, читайте: коронавирус против спорта в режиме онлайн – жертвы, переносы и выздоровления.

А вот президент Федерации тенниса Испании Мигель Диас настроен более пессимистически. Его слова приводит sport24.co.za, а сам он ждет спортивные баталии только осенью:

"Думаю, мы увидим теннис только в последней четверти сезона. Мы еще не знаем, произойдет это с публикой на трибунах или без не, но, надеюсь, игроки вернутся на корты. Нам пришлось отложить десятки турниров, которые были запланированы в календаре на всех уровнях. Среди них соревнования в Мадриде, Барселоне и на Мальорке. Нельзя забывать о переносе Открытого чемпионата Франции и отмене Уимблдона, что впрочем было логичным. Сейчас теннис отошёл на второй план. Главное, что нам нужно сейчас, – это излечиться".

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