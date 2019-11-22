"Не замечаю Монфиса, когда он на трибуне": Свитолина – о поддержке своего парня и пути Серены

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая в Киеве презентовала свой благотворительный фонд и аукцион с лотами от Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, рассказала, что вряд ли пойдет по пути американки Серены Уильямс, которая в 37 лет играла в финале турнира Большого шлема.

"Сколько я планирую выступать? Тяжело сказать, но сейчас я думаю о разных проектах и я пытаюсь себя реализовать, чтобы не только зацикливаться на теннисе, – рассказала Элина. – Будем смотреть. Конечно, до 37 лет я не собираюсь играть, мне это неинтересно, но еще много лет надеюсь высоко стоять".

На днях Свитолина заступилась за своего парня Гаэля Монфиса – украинка вступила в перепалку с хейтером француза в Twitter после того, как он раскритиковал Монфиса за поражение в первом матче Кубка Дэвиса от японца Йосихито Нисиоке (5:7, 2:6): "Зачем этого Монфиса вообще выставляют на корт в матчах за национальную команду? Во Франции есть теннисисты намного лучше, чем он".‏ "Наверное, потому, что его статистика в матчах Кубка Дэвиса 12 побед/3 поражения?" – ответила Элина.

Свитолина и Монфис сейчас взлетят / Фото: Instagram

У теннисистки поинтересовались, как отреагировал на такую самоотверженную защиту Свитолиной сам Монфис.

"Мы об этом так особо не разговаривали, но в тот момент все так натурально получилось, – ответила с улыбкой Элина. – Болельщик там немного неверно рассудил, и я не считаю, что было правильно так говорить. Как мне лучше, когда Гаэль есть на трибуне или без него? Я, если честно, не замечаю совершенно, когда он присутствует, хотя, конечно поддержка – всегда очень важный момент. Но когда я выхожу выступать, то уже не задумываюсь об этом. Вместе мы играем только большие турниры. Но мы вдвоем в ТОП-10, и так как большие турниры все совместные, видимся практически каждую неделю".

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