Как в Киеве поиграть в теннис со Свитолиной и Монфисом в футболке Роджера Федерера

Элина Свитолина

Реклама

Сегодня в Киеве первая ракетка Украины Элина Свитолина презентовала свой благотворительный фонд, который призван открыть юные спортивные таланты в Украине. В конце сентября в Киеве прошел учебно-тренировочный сбор для 20 детей-теннисистов до 12 лет, из которых выбрали четверых, которых будет поддерживать фонд Свитолиной. Ранее мы писали, что Свитолина готова возглавить и мировой рейтинг, но танцевать не собирается.

Отбор талантов проводили специалисты международного уровня, которые работают с командами Кубка Дэвиса и Кубка Федерации, а во главе отбора стояла сама Элина.

Читайте также: Монфис рассказал, как Свитолина помогает ему снимать напряжение

"Теннис дал мне очень много – и теперь моя очередь помогать, делиться собственным опытом и знаниями, а также предоставить новые возможности для тех, кто только начинает свой путь. Моя цель – открыть дверь большого спорта детям в родной Украине, а возможно, и зажечь новые украинские звезды на мировой спортивной арене. Мой фонд предоставит этим юным теннисистам гранд, подготовка под руководством ведущих тренеров в Европе и, конечно же, поездки на турниры и мои консультации", – говорит Элина Свитолина.

Завтра в Киеве пройдет благотворительный Гала-вечер с аукционом, на котором пройдет сбор средств для фонда. Среди главных лотов – футболка от Роджера Федерера, в которой он играл на "Уимблдоне", ракетка Рафаэля Надаля, ну и, конечно же, мастер-класс от Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса. Также лоты для аукциона предоставили друзья Элины – Владимир Кличко и Лилия Пустовит.

Также Элина коснулась и своих результатов в прошлом сезоне:

"Конечно, результаты для меня очень важны. Мотивация денежная присутствует, но также титулы для меня – один из самых важных факторов. Это меня мотивирует. В этом году, к сожалению, не удалось выиграть титул, и это меня расстраивает. Были хорошие результаты на Больших шлемах, это придало мне уверенности, особенно после травмы, которую я получила в феврале, но я всегда стремлюсь быть лучше. Меня мотивирует люди, которые меня окружают. Я всегда стараюсь найти что-то новое, потому что одно и тоже приедается и бывает не помогает. Я смотрю много разных видеопроектов, читаю книги".

Также недавно Свитолина жестко вступилась за Монфиса в Twitter-разборкахс болельщиком, заявившим, будто бы Гаэль не достоит выступать за сборную Франции в Кубке Дэвиса.

Смотрите также, как Элина Свитолина обыграла чешскую теннисистку Плишкову на старте Итогового турнира в Китае

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама