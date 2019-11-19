Ответка года: Свитолина жестко вступилась за своего парня в Twitter-разборках

Элина не оставила без внимания "атаку" на Гаэля Монфиса после того, как он проиграл японцу в Кубке Дэвиса

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

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Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина вступила в перепалку с хейтером своего парня Гаэля Монфиса. Конфликт вспыхнул после того, как пользователь Twitter раскритиковал француза Монфиса за поражение в первом матче Кубка Дэвиса от японца Йосихито Нисиоке (5:7, 2:6).

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"Зачем этого Монфиса вообще выставляют на корт в матчах за национальную команду? Во Франции есть теннисисты намного лучше, чем он", – написал в соцсети пользователь CashMoneyBernie‏

"Наверное, потому, что его статистика в матчах Кубка Дэвиса 12 побед /3 поражения?" – выступила в защиту Гаэля Монфиса Элина Свитолина

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

Гаэль Монфис и Элина Свитолина / Фото: Instagram

А когда хейтер продолжил критиковать Монфиса, настаивая, что во Франции есть более достойные теннисисты, Элина добавила: "Лол! Только ваши 8 подписчиков могут согласиться с вами".

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Интересно, что высказывания Элины Свитолиной в поддержку Гаэля Монфиса не остались незамеченными другими пользователями соцсетей, заключивших: "Это лучший "ответный удар" сезона! Чувствуется, что за Гаэля Элина готова на все".

Напомним, в начале ноября Элина Свитолина проиграла финал женского итогового турнира WTA и не смогла повторить свое прошлогоднее достижение. Зато в этом году украинка вошла в десятку наиболее оплачиваемых спортсменок мира.

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