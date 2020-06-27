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Несмотря на коронавирус, украинские звезды тенниса едут на турнир "Большого шлема" в США

27 июня, 13:05

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Даяна Ястремская и Элина Свитолина собираются выступить на хардовых кортах за океаном

Профессиональные теннисные турниры возобновятся лишь 3 августа – после почти паузы в несколько месяцев, связанной с коронавирусом. Также в конце лета собирается стартовать один из четырех турниров "Большого шлема" – Открытый чемпионат США. Стало известно, что собираются на нем выступить и украинские примы тенниса. А пока что Свитолина сыграет на турнире со зрителями в Берлине.

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Наши лучшие теннисистки – Элина Свитолина (№5 в мировом рейтинге) и Даяна Ястремская (№25) прилетят в Штаты на серию турниров, пишет btu.org.ua. На американских хардовых кортах украинки планируют выступить, по крайней мере, в Нью-Йорке: с 21 августа там играют турнир Western & Southern Open, который переехал из Цинциннати, а 31 августа стартует Открытый чемпионат США. Также в календаре запланирован еще один турнир, который начнется 10 августа, однако WTA пока не определилась с местом его проведения.

Уже известно, что Ястремская заявилась на турнир в Палермо, который начинается 3 августа. Это будет первое официальное соревнование WTA после перерыва. Также назван первый турнир Свитолиной после коронавируса.

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теннис US Open Элина Свитолина Даяна Ястремская

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