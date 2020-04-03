"Никакого тенниса в этом году": жесткое заявление организатора Уимблдонского турнира

Крайне неожиданное и категоричное заявление сделал главный организатор Уимблдонского теннисного турнира Ричард Льюис. Британец высказал мнение, что в 2020 году профессиональный теннис не вернется с карантина из-за коронавируса. Ранее глава Федерации тенниса Испании Мигель Диас заявил, что "теннис мы увидим только осенью".

Слова исполнительного директора всеанглийского клуба лаун-тенниса и крикета Льюиса приводит AFP:

"Я не думаю, что это не реалистично говорить, что в этом году тенниса больше может не быть. Но все же я хотел бы думать, что турниры могут вернуться, вероятнее, раньше, чем позже. Давайте надеяться, что Открытый чемпионат США и Roland Garros, который перенесли с мая на сентябрь, могут состояться. Я редко бываю оптимистом, но оптимист во время говорит, что большие турниры в Монреале, Торонто и Цинциннати могут провести".

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