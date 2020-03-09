Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,74
27,69

О пользе побед: украинская теннисистка Свитолина поднялась на пятое место в мировом рейтинге

9 марта, 11:38

Вадим Авдасев

Элина выиграла соревнования в мексиканском Монтеррее и подскочила на две позиции

Сегодня обновили мировой рейтинг Женской теннисной ассоциации. Прима украинского тенниса Элина Свитолина смогла подняться сразу на две позиции – с седьмой на пятую. Как мы сообщали, минувшей ночью Свитолина выиграла турнир в Монтеррее, сломив в мексиканском триллере чешку Боузкову. К слову, как оказалось, этот трехчасовой финал стал самым длительным матчем в 2020 году в турнирах основной сетки WTA.

Успех Элины позволил ей набрать 4580 очков и обойти канадку Бьянку Андрееску и Кики Бертенс из Нидерландов. Всего на 10 баллов опережает одесситку американка София Кенин – победительница Открытого чемпионата Австралии, которая на прошлой неделе выиграла турнир во французском Лионе. Тройка лидеров рейтинга осталась неизменной: Эшли Барти (Австралия), Симона Халеп (Румыния) и Каролина Плишкова (Чехия).

Читайте, как Катерина Бондаренко победила в парном разряде турнира в Мексике.

Реклама

В топ-100 из украинок также находятся Даяна Ястремская (№25) и Катерина Козлова (№98). Во второй сотне: Катарина Завацкая (№105), Леся Цуренко (№139), которая поднялась сразу на 13 позиций после неплохого выступления в Индиан-Уэллсе, Марта Костюк (№141) и Ангелина Калинина (№144).

В тренде
"Ювентус" – "Интер": онлайн перенесенного поединка чемпионата Италии

Смотрите, как украинские теннисистки побеждали на Australian Open-2020

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

теннис Элина Свитолина WTA рейтинг WTA Катерина Бондаренко Даяна Ястремская

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Такого история еще не знала: из-за коронавируса Олимпиаде-2020 придумали беспрецедентный формат
Такого история еще не знала: из-за коронавируса Олимпиаде-2020 придумали беспрецедентный форматДругие
Лидер сборной Японии бросил свою команду, боясь заразиться коронавирусом
Лидер сборной Японии бросил свою команду, боясь заразиться коронавирусомТеннис
Украинские теннисисты с невероятным камбэком вырвали у Китайского Тайбэя победу в Кубке Дэвиса
Украинские теннисисты с невероятным камбэком вырвали у Китайского Тайбэя победу в Кубке ДэвисаТеннис
Не виделись 9 лет: Свитолина впервые в сезоне выбралась в полуфинал турнира WTA и сразится с Аранчей
Не виделись 9 лет: Свитолина впервые в сезоне выбралась в полуфинал турнира WTA и сразится с АранчейТеннис
Украинская теннисистка разошлась на турнире в США, выиграв три матча подряд
Украинская теннисистка разошлась на турнире в США, выиграв три матча подрядТеннис
Украина одержала первую победу над Тайванем в Кубке Дэвиса
Украина одержала первую победу над Тайванем в Кубке ДэвисаТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...