О пользе побед: украинская теннисистка Свитолина поднялась на пятое место в мировом рейтинге

Элина выиграла соревнования в мексиканском Монтеррее и подскочила на две позиции

Сегодня обновили мировой рейтинг Женской теннисной ассоциации. Прима украинского тенниса Элина Свитолина смогла подняться сразу на две позиции – с седьмой на пятую. Как мы сообщали, минувшей ночью Свитолина выиграла турнир в Монтеррее, сломив в мексиканском триллере чешку Боузкову. К слову, как оказалось, этот трехчасовой финал стал самым длительным матчем в 2020 году в турнирах основной сетки WTA.

Успех Элины позволил ей набрать 4580 очков и обойти канадку Бьянку Андрееску и Кики Бертенс из Нидерландов. Всего на 10 баллов опережает одесситку американка София Кенин – победительница Открытого чемпионата Австралии, которая на прошлой неделе выиграла турнир во французском Лионе. Тройка лидеров рейтинга осталась неизменной: Эшли Барти (Австралия), Симона Халеп (Румыния) и Каролина Плишкова (Чехия).

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В топ-100 из украинок также находятся Даяна Ястремская (№25) и Катерина Козлова (№98). Во второй сотне: Катарина Завацкая (№105), Леся Цуренко (№139), которая поднялась сразу на 13 позиций после неплохого выступления в Индиан-Уэллсе, Марта Костюк (№141) и Ангелина Калинина (№144).

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