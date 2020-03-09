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Украинская дважды мама выиграла теннисный турнир впервые после декретного отпуска

9 марта, 09:38

Вадим Авдасев

Катерина Бондаренко взяла трофей в паре с канадкой в Монтеррее

Двойным украинским триумфом завершился турнир серии WTA в мексиканском Монтеррее. Как мы сообщили, минувшей ночью Свитолина выиграла турнир в Мексике в одиночном разряде. А в соревновании пар победительницей оказалась еще одна наша соотечественница – Катерина Бондаренко. 33-летняя украинка продолжает выступать в Туре после рождения двух детей.

Катя выступала в дуэте с опытной канадкой Шэрон Фичман. Последние две победы девчата добыли в упорной борьбе на супертайбрейках. В полуфинале Бондаренко и Фичман справились с чешками Ренатой Ворачовой и Марией Боузковой – 6:4, 0:6, 13-11. Интересно, что Боузкову одолела в финале "одиночки" Свитолина. А в решающем поединке они взяли верх над японкой Мию Като и китаянкой Яфань Ван – 4:6, 6:3, 10-7.

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За победу в парном разряде призовые гораздо скромнее, чем в одиночном. Бондаренко и Фичман получили лишь по 6800 долларов, тогда как Свитолина – 43 тысячи.

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теннис пара WTA Катерина Бондаренко Монтеррей

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