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О вредном влиянии соцсетей на организм: теннисистка Свитолина повредила шею под музыку из TikTok

8 августа, 09:35

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Пятая ракетка планеты рассказала, как весело проводит время во время карантина

Забавный случай произошел с лучшей украинской теннисисткой Элиной Свитолиной. 25-летняя одесситка получила необычную травму, когда записывала видеоролик для соцсетей. Кстати, вчера Свитолина приняла решение об участии в US Open.

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Пока что Элина не участвует в профессиональных турнирах WTA в связи с пандемией коронавируса. Собственно возобновились они только на этой неделе. Зато украинка довольно активно рассказывает о своих буднях на страничке в Instagram. Также девушка общается с коллегами посредством видеосвязи. Вчера Свитолина поделилась подробностями пребывания на карантине с американской теннисисткой Бетани Маттек-Сэндс. В частности, наша спортсменка со смехом рассказала, как делала ролик под музыку для популярного приложения TikTok и во время танца так много раз махала головой, что повредила шею (об этом – на 8-й минуте записи). И потом Элина целую неделю мучилась с болью в шее.

Следующим соревнованием, где украинская прима тенниса собиралась выступать, будет турнир в Мадриде. Правда, ходят слухи о его возможной отмене. А недавно Свитолина исполнила соблазнительный танец в купальнике на яхте.

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Вспомним, как Элина убедительно выступала на турнире в Мексике, где выиграла в финале:

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