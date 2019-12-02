Обошлось без Свитолиной: назван лучший женский матч 2019 года

Наоми Осака / Фото: AFP

WTA на официальном сайте определила ТОП-5 женских матчей 2019 года. Лучшей была признана игра между японкой Наоми Осакой и Бьянкой Андрееску из Канады в четвертьфинале турнира в Пекине. Ранее крутой розыгрыш Свитолиной стал лучшим в мировом теннисе.

Встреча завершилась победой Осаки (5:7, 6:3, 6:4), которая впоследствии выиграла турнир, обыграв в финале первую ракетку мира Эшли Барти со счетом 3:6, 6:3, 6:2.

Топ-5 лучших матчей года по версии WTA

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1. Наоми Осака (Япония) — Бьянка Андрееску (Канада)

2. Арина Соболенко (Беларусь) — Каролина Возняцки (Дания)

3. Белинда Бенчич (Швейцария) — Наоми Осака (Япония). Мадрид

4. Эшли Барти (Австралия) — Петра Квитова (Чехия). Майами

5. Симона Халеп (Румыния) — Бьянка Андрееску (Канада). Шэньчжэнь

В этом году японская теннисистка также первенствовала на Открытом чемпионате Австралии и турнире в Осаке. На счету Андрееску титулы на Открытом чемпионате США, в Индиан-Уэллсе и Торонто.

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Как мы писали ранее, Свитолина хочет играть за сборную Украины и по своей инициативе оплатила операцию Лопатецкой. Элина планирует выступить на Олимпиаде и считает, что нам не стоит разбрасываться талантами.

Смотрите, как Свитолина выступала на итоговом турнире года

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