Она запела: Шарапова надела рога и записала дуэт с теннисистом, который и полюбили и возненавидели

Надаль, Джолкович и Шарапова / Фото: Instagram

2019 год оказался не простым для российской теннисистки Марии Шараповой. Продолжая восстанавливаться после травмы плеча, Шарапова отказалась ехать на "Ролан Гаррос". А затем снялась и с Уимблдона.

Затем Серена Уильямс уничтожила россиянку на старте US Open – Мария была разгромлена соперницей за 59 минут со счетом 1:6, 1:6. Но Шарапова не унывает и в канун католического Рождества решила исполнить песню с паре с восходящей звездой тенниса Янником Синнером, который в конце сезона выиграл турниh Next Gen ATP Finals. Россиянка и итальянец составили дуэт, представ в образах с оленьими рогами.

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После этого хита любители тенниса разделились на два лагеря – одни писали в комментариях, что не слышали ничего хуже, другие были довольны таким сюрпризом. До этого Шарапова в выставочном матче в Абу-Даби победила австралийку Айлу Томлянович и теперь примет участие в выставочном турнире на Гавайях, который состоится с 26 по 28 декабря.

Ранее мы писали, чтомуж Серены Уильямс напомним Шараповой о ее темном прошлом. Алексис Оганян оказался в центре внимания во время матча своей супруги с россиянкой Марией Шараповой в первом круге US Open. Алексис был на трибуне в футболке с аббревиатурой DARE (Drug Abuse Resistance Education) – программы антинаркотического воспитания учащихся в США. Также на футболке была надпись: "Спасем наших детей от наркотиков". Многие болельщики усмотрели в этом намек на допинговое прошлое россиянки, которая была дисквалифицирована на два года за употребление мельдония.

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