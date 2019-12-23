Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,29
25,85

Она запела: Шарапова надела рога и записала дуэт с теннисистом, который и полюбили и возненавидели

23 декабря, 08:50

Россиянка составила пару восходящей звезде из Италии

Надаль, Джолкович и Шарапова

Надаль, Джолкович и Шарапова / Фото: Instagram

2019 год оказался не простым для российской теннисистки Марии Шараповой. Продолжая восстанавливаться после травмы плеча, Шарапова отказалась ехать на "Ролан Гаррос". А затем снялась и с Уимблдона.

Затем Серена Уильямс уничтожила россиянку на старте US Open – Мария была разгромлена соперницей за 59 минут со счетом 1:6, 1:6. Но Шарапова не унывает и в канун католического Рождества решила исполнить песню с паре с восходящей звездой тенниса Янником Синнером, который в конце сезона выиграл турниh Next Gen ATP Finals. Россиянка и итальянец составили дуэт, представ в образах с оленьими рогами.

Реклама

После этого хита любители тенниса разделились на два лагеря – одни писали в комментариях, что не слышали ничего хуже, другие были довольны таким сюрпризом. До этого Шарапова в выставочном матче в Абу-Даби победила австралийку Айлу Томлянович и теперь примет участие в выставочном турнире на Гавайях, который состоится с 26 по 28 декабря.

В тренде
Лебедев – Мчуну: онлайн боя за титул WBC Silver в тяжелом весе
Денис Лебедев - Табисо Мчуну

Ранее мы писали, чтомуж Серены Уильямс напомним Шараповой о ее темном прошлом. Алексис Оганян оказался в центре внимания во время матча своей супруги с россиянкой Марией Шараповой в первом круге US Open. Алексис был на трибуне в футболке с аббревиатурой DARE (Drug Abuse Resistance Education) – программы антинаркотического воспитания учащихся в США. Также на футболке была надпись: "Спасем наших детей от наркотиков". Многие болельщики усмотрели в этом намек на допинговое прошлое россиянки, которая была дисквалифицирована на два года за употребление мельдония.

Смотрите также, на какой невероятный подвиг решилась женщина, чтобы Сергей Стаховский стал профессиональным теннисистом

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

песня россиянка Мария Шарапова WTA теннисистка

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Снигур проиграла финал турнира в Дубае: на кону были рекордные призовые и первый взрослый
Снигур проиграла финал турнира в Дубае: на кону были рекордные призовые и первый взрослый "Шлем"Теннис
"Люди не видят, что происходит за кулисами": Свитолина рассказала, какой на самом деле МонфисТеннис
Свитолина в радости: удар Монфиса признали лучшим в теннисе в 2019 году
Свитолина в радости: удар Монфиса признали лучшим в теннисе в 2019 годуТеннис
Федерер вошел в историю как самый стильный мужчина десятилетия
Федерер вошел в историю как самый стильный мужчина десятилетияТеннис
Свитолина бьет не так круто, как ее парень: Элину обскакали полячка и Халеп
Свитолина бьет не так круто, как ее парень: Элину обскакали полячка и ХалепТеннис
Юная украинская теннисистка продолжает снимать элитные скальпы на турнире в Дубаи
Юная украинская теннисистка продолжает снимать элитные скальпы на турнире в ДубаиТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...