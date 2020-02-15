Опять эта Мугуруса! Украинки Свитолина и Ястремская узнали соперниц на турнире в Дубае

Даяна Ястремская / Фото: AFP

На следующей неделе в Дубае пройдет престижный женский турнир по теннису, в котором примут участие и две украинки. Призовой фонд этого соревнования WTA впечатляет – 2,9 миллиона долларов. Просто за выход на корт в первом раунде спортсменки получат по 17 тысяч. Вчера мы писали, что Свитолина проиграла японке Хибино в Таиланде, при том, что соперница занимает лишь 84-е место в мировом рейтинге.

Нашей приме Элине Свитолиной жутко не повезло с жеребьевкой. В первом же круге она встретится с Гарбинье Мугурусой. Интересно, что девчата уже играли между собой на Открытом чемпионате Австралии, и испанка довольно уверенно обыграла украинку. А позже Гарбинье дошла до финала Australian Open, где уступила американке Софии Кенин. В Эмиратах Свитолина получила третий номер посева, а Мугуруса ей досталась в дебютном матче в Дубае, поскольку получила от организаторов "уайлд кард".

Также мы сообщали, что Свитолина покинет топ-5 лучших теннисисток планеты: в новом рейтинге, который опубликуют в понедельник, одесситка опустится с четвертой позиции на шестую.

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Еще одна наша соотечественница, Даяна Ястремская (№26 в мире), в премьерном поединке встретится с кем-то из успешно прошедших квалификацию.

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