От горячей латины до леопардового топа: новый танцевальный вызов украинской примы на карантине

Во время карантина, связанного с пандемией коронавируса, каждый развлекает себя как может. Так, первая ракетка Украины Элина Свитолина, судя по всему, увлеклась танцевальными вызовами. Только недавно пятый номер рейтинга WTA впервые приняв участие в челлендже в социальной сети Tik Tok, как тут же одесситка увлеклась этим занятием и опубликовала сразу целую подборку своих новых зажигательных танцев со сменой костюмов.

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Отметим, что челлендж в Тик Ток — это своего рода вызовы, призывы к повторению идей блогеров. Вирусный контент с использованием трендовых песен, который снимают блогеры, становится настолько известным, что пользователи платформы хотят повторить сюжет роликов и попасть в рекомендации Тик Тока.

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Ранее мы писали, что украинская прима тенниса на карантине предложила фанам комплекс упражнений. Комплекс от Элины Свитолиной включает семь разных видов нагрузки, которые следует повторять по несколько раз.

Смотрите, как Свитолина побеждала на турнире в мексиканском Монтеррее, где она взяла главный приз

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