Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,14
30,86
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

От горячей латины до леопардового топа: новый танцевальный вызов украинской примы на карантине

27 марта, 23:08

Елена Павлова

Элина Свитолина осваивает новые стили во время вынужденной паузы

Во время карантина, связанного с пандемией коронавируса, каждый развлекает себя как может. Так, первая ракетка Украины Элина Свитолина, судя по всему, увлеклась танцевальными вызовами. Только недавно пятый номер рейтинга WTA впервые приняв участие в челлендже в социальной сети Tik Tok, как тут же одесситка увлеклась этим занятием и опубликовала сразу целую подборку своих новых зажигательных танцев со сменой костюмов.

Читайте также: Украинка вошла в престижнейший рейтинг самых перспективных европейцев от Forbes

Отметим, что челлендж в Тик Ток — это своего рода вызовы, призывы к повторению идей блогеров. Вирусный контент с использованием трендовых песен, который снимают блогеры, становится настолько известным, что пользователи платформы хотят повторить сюжет роликов и попасть в рекомендации Тик Тока.

INSTAGRAM

Ранее мы писали, что украинская прима тенниса на карантине предложила фанам комплекс упражнений. Комплекс от Элины Свитолиной включает семь разных видов нагрузки, которые следует повторять по несколько раз.

В тренде
Официально: бой Ломаченко – Лопес перенесен из-за коронавируса

Смотрите, как Свитолина побеждала на турнире в мексиканском Монтеррее, где она взяла главный приз

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин танцы Элина Свитолина теннисистка челлендж

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"Отписался от Усика и Ломаченко в соцсетях и не смотрю их бои", – лучший украинский теннисистТеннис
С рулоном так же технична, как и на корте: вторая ракетка приняла вызов и не уступает футболистам
С рулоном так же технична, как и на корте: вторая ракетка приняла вызов и не уступает футболистамТеннис
"Коронавирус! Коронавирус!": Свитолина и Монфис записали ролик со страшным закадровым голосомТеннис
Коронавирусом заразился первый теннисист: это самый юный чемпион тысячелетия
Коронавирусом заразился первый теннисист: это самый юный чемпион тысячелетияТеннис
Украинка вошла в престижнейший рейтинг самых перспективных европейцев от Forbes
Украинка вошла в престижнейший рейтинг самых перспективных европейцев от ForbesТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...