Откровения тренера Свитолиной: выиграть супертурнир в Китае Элине поможет кварцевый песок

В Поднебесной украинка защищает титул чемпионки мира, добытый в прошлом году в Сингапуре

Элина Свитолина / Фото: AFP

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Эндрю Беттлс, тренер Элины Свитолиной, расcказал о том, чем украинка может удивить на Итоговом турнире в китайском Шэньчжэне, где будет защищать неофициальный титул чемпионки мира, добытый год назад в Сингапуре. Напомним, в Поднебесной Свитолина стартует матчем с чешкой Плишковой, у которой выиграла три последние встречи.

Смотрите, как Свитолина выиграла Итоговый турнир-2018

Стоит сказать, что Итоговый турнир-2019 в Шеньчжене проходит на удобном для Свитолиной покрытии – харде. Это – смесь акриловых полимеров, минералов и обожженного кварцевого песка.

"Если говорить об Итоговом турнире, то обе группы трудные, – говорит тренер Элины Свитолиной Эндрю Беттлс. – Это здорово, что в каждом квартете есть разнообразие по стилю игры. Плишкова мощно подает, Халеп и Андрееску предпочитают чуть более длинные розыгрыши. На этом турнире каждый матч тяжелый, это звучит как клише, но так оно и есть. Условия на турнире очень похожи на те, которые были в Сингапуре. Здесь медленное покрытие. Так что тут будут длинные розыгрыши. И это хорошо для Элины"

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Элина Свитолина выигрывала Итоговый турнир в 2018 году / Фото: AFP

"Мы старались подготовиться к соревнованиям так же, как и в прошлом году, – продолжает тренер Элины Свитолиной. – Убрать давление до начала турнира, а со старта включиться в борьбу. Элина, думаю, находится в хорошей форме. Она много сыграла в конце сезона, поэтому у нее достаточно матчевой практики. Я чувствую, что она в хорошем и физическом, и психологическом состоянии, и готова к последнему рывку. Чтобы подготовиться к матчу с Плишковой, на тренировках я пробивал Элине мощные подачи. В последние несколько дней на тренировках мы фокусировались на мощной подаче и на мощных ударах, каких-то тактических вещах", – заключил Эндрю Беттлс

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Отметим, что в дебютном поединке Элины Свитолиной на Итоговом турнире-2019 в Китае против Каролины Плишковой аналитики букмекерских контор прогнозируют более-менее равную борьбу, однако небольшим фаворитом называют все-таки теннисистку из Чехии.

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