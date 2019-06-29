"Личная выгода и мстительность привели к разлому": Стаховский покинул совет игроков АТР

Причиной конфликта стали споры об отставке главы ATP Криса Кермода и разоблачения Марко Трунгеллити

Сергей Стаховский. Фото: AFP

Состоялось заседание совета игроков Ассоциации теннисистов профессионалов, на котором проходил выбор нового представителя в совете директоров ATP. Результаты не устроили британца Джейми Маррея, голландца Робина Хасе, украинца Сергея Стаховского и венесуэльца Дани Валверду. Все четверо объявили об уходе из совета игроков, где теперь осталось всего шесть человек из необходимых десяти.

"В свете последних событий я потерял веру в то, что мое нахождение в совете имеет хоть какое-то влияние на будущее нашего тура. Проблемы, которые проявятся со временем, полностью дискредитируют существующую структуру и наше безвозмездное желание помогать игрокам.

Очень грустно видеть, как личная выгода и мстительность привели к разлому. То, что происходило в последние шесть месяцев, было крайне тяжело перенести. Выбранное направление разочаровывает", – заявил Сергей Стаховский.

Напомним, одной из причин конфликта стали споры об отставке главы ATP Криса Кермода и разоблачения аргентинского теннисиста Марко Трунгеллити, раскрывшего схему договорных матчей. Кроме того, совет игроков часто обвиняли в том, что все решения организации принимает исключительно ее глава – серб Новак Джокович.

Недавно легендарный теннисист Джон Макинрой резко ответил Стаховскому: "Заткнись, Сергей". Так Макинрой поддержал Трунгеллити. Марко стал свидетелем в деле двух аргентинских теннисистов, которые были отстранены на пять и шесть лет. После этого Трунгеллити обозвали стукачом и стали оскорблять в соцсетях. Все настолько плохо, что он больше не может играть в Южной Америке.

Напомним ранее футбольный арбитр обвинил теннисиста Сергея Стаховского в договорняках. Рефери назвал первую ракетку страны "позорищем Украины".

Также мы писали, что украинскую теннисистку пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи. Елена Плоскина не сможет больше играть в теннис профессионально, а также должна заплатить штраф в 20 тысяч долларов.

теннисист Сергей Стаховский

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