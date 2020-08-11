Отправила домой последнюю россиянку: украинская теннисистка за 75 минут переиграла Александрову в Праге

На протяжении матча Цуренко не допустила ни одной двойной ошибки

Украинская тенннисистка Леся Цуренко в первом круге турнира в Праге выбила из борьбы последнюю россиянку – Екатерину Александрову, посеянную в Чехии под пятым номером. Тогда как Цуренка пробилась в основную сетку через квалификацию. Поединок продолжался 1 час и 15 минут и завершился победой Леси со счетом 6:2, 6:4. Ранее мы сообщали, что украинская красавица обидно упустила путевку в полуфинал на турнире в Италии.

Реклама

Цуренко записала в свой актив семь брейков, а на своей подаче украинка потеряла всего четыре гейма и не совершила ни одной двойной ошибки. Александрова же ни разу не подала навылет, совершив восемь двойных ошибок и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов.

Читайте также: От боксера Ломаченко до синхронистки Волошиной: кого из украинских спортсменов любят болельщики

Для девушек это был второй очный поединок: в прошлом году Леся также обыграла россиянку в двух сетах на Открытом чемпионате Австралии. Теперь за за выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом 225 000 долларов Цуренко поспорит с победительницей матча Ана Богдан (Румыния) — Сторм Сэндерс (Австралия).

Реклама

Ранее Цуренко снялась с турнира WTA в Италии. 30-летняя украинка испытывала проблемы с ребром.

Смотрите, как украинская теннисистка выступала в 2020 году на турнире Большого шлема

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама