Папа из кино: "плохой парень" Уилл Смит сыграет отца сестер Уильямс

Ричард Уильямс решил воспитать из дочерей Серены и Венус спортсменок и стал их первым тренером

Серена Уильямс на US Open-2019 / Фото: AFP

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Осенью 2020 года на экраны выйдет фильм "Король Ричард", который расскажет о детстве выдающихся американских теннисисток сестер Уильямс и об их отце Ричарде, который решил воспитать из дочерей спортсменок и стал их первым тренером. Режиссером картины станет Рейнальдо Маркус Грин. Ранее мы писали про самую громкую сенсацию Australian Open-2020: 23-кратную чемпионку выбила растерявшаяся китаянка.

Уилл Смит / Фото: Getty Images

Отца девочек сыграет Уилл Смит, известный по таким фильмам как "Плохие парни", "Я – легенда", "Люди в черном" и другие. Роль маленькуюой Серены Уильямс досталась игравшаей на Бродвее юной актрисе Деми Синглтон, а на роль Винус Уильямс в молодости подобрали Санийю Сидни, ранее появлявшуюся в двух оскароносных лентах: "Ограды" и "Скрытые фигуры".

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Ранее мы сообща, что в январе Серена Уильямс выиграла первый трофей за три года. В финале International ASB Classic в Окленде американская легенда переиграла Джессику Пегулу – 6:3, 6:4. После победы Серена объявила, что пожертвует свои призовые деньги и платье из каждого из ее матчей на спасение природы Австралии, которая пострадала от лесных пожаров.

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Видео: Twitter

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