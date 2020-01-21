Первую ракетку мира отстранили за применение допинга

Роберт Фара (cлева) / Фото: Twitter

Роберт Фара не может принимать участия в соревнованиях по решению Международной федерации тенниса (ITF). Неделю назад колумбиец рассказал, что в его допинг-тесте нашли запрещенное вещество.Как сообщается в пресс-релизе ITF, теннисиста официально отстраняют от выступлений с 21 января пока идет рассмотрение его дела.

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Фара может подать апелляцию, но пока этого не сделал. Напомним, что сам теннисист считает, что анаболический стероид болденон попал в его организм вместе с едой, а точнее с мясом.

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Напомним, что Роберт Фара – действующая первая ракетка мира в парном разряде, в прошлом году он вместе с соотечественником Хуаном-Себастьяном Кабалем выиграл парный Уимблдон и US Open. В активе 32-летнего теннисиста 16 парных титулов.

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