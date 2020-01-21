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Тренер украинской теннисистки Ястремской ответил на обвинения в свой адрес

21 января, 16:22

Саша Бажин оставил работу с француженкой Кристиной Младенович по окончании контракта

Саша Бажин и Даяна Ястремская

Саша Бажин и Даяна Ястремская

Нынешний тренер украинской теннисистки Даяны Ястремской немец Саша Бажин подвергся обвинениям сразу с двух сторон. На него обиделась бывшая подопечная – француженка Кристина Младенович, а американский журналист обвинил в нечестном поступке. К слову, сегодня Ястремская обыграла словенку Кайю Юван и завтра встретится с экс-первой ракеткой планеты – датчанкой Каролин Возняцки.

Бажин проработал с Младенович с апреля по октябрь прошлого года, после чего покинул ее лагерь и со временем стал тренировать украинку. "Саша не привнёс ничего положительного в наше сотрудничество и поставил меня в трудное положение, – поведала Кристина. – Мой брат Лука хорошо разбирается в теннисе и очень хочет помочь мне. Он сильно вовлечён в процесс, и я им очень горжусь". А журналист Бен Ротенберг написал, что Бажин "кинул" француженку, оставив без тренера, из-за чего она вынуждена заниматься с младшим братом-футболистом.

Читайте о том, что две украинки выиграли, а две проиграли на Australian Open во вторник. Дальше идут только Свитолина и Ястремская.

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Бажин написал в Twitter, что он никого не "кидал", а честно выполнил свои обязательства по условиям контракта. А новый решил не подписывать, и имел на это полное право. К слову, сегодня Младенович уступила в Мельбурне второй ракетке турнира – чешке Каролине Плишковой (1:6, 5:7).

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