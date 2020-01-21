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Потеряли половину: во вторник на Australian Open две украинки выиграли, а две уступили

21 января, 14:50

Во второй круге выступят лишь Элина Свитолина и Даяна Ястремская

Козлова не понимает, как могла проиграть

Козлова не понимает, как могла проиграть / Фото: AFP

Подходит к завершению первый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису – первого из четырех в 2020 году турниров серии "Большого шлема". В женской сетке среди 128 спортсменок сыграли и пятеро украинок. В целом их результаты не очень порадовали: во второй круг прошли лишь две. Во вторник мы потеряли ровно половину состава: двух "бойцов" из четырех, хотя по мнению букмекеров все наши девушки были фаворитками своих дуэлей и должны были побеждать. Поддержала марку 19-летняя Даяна Ястремская, обыгравшая словенку Кайю Юван с разгромным счетом в двух сетах. Успех одесситки стал первым для Украины на Australian Open-2020. Но в среду ее ждет титулованная датчанка Каролин Возняцки.

Пятая ракетка мира и турнира Элина Свитолина победила британку Кэти Бултер, но ее игра вызвала немало вопросов. Такого уровня соперницу наша прима должна была просто выносить с корта. В четверг она сразится с американкой Лаурен Дэйвис.

Примечательно вышло, что трое украинок проиграли местным теннисисткам. И если поражение Леси Цуренко от первого номера мирового рейтинга Эшли Барти неожиданным никак не назовешь, то в двух других матчах хотелось бы видеть победы наших. Катерина Бондаренко проиграла Арине Родионовой, хотя в конце второго сета находилась в двух мячах от победы в поединке.

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Последней, уже в сумерках при свете прожекторов уступила Катерина Козлова – 21-летней австралийке Присцилле Хон. Причем обладательница уайлд-карт взяла верх в двух сетах – 6:3, 6:4.

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Все подробности в спецтеме Australian Open 2020

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