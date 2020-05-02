Первые после коронавируса: названы спортсмены, которые вернут к жизни мировой теннис

Уже на следующей неделе во Флориде пройдет дебютный турнир после остановки сезона из-за пандемии

В США на следующей неделе состоится первый теннисный турнир после вынужденной паузы в сезоне из-за пандемии коронавируса. Соревнования пройдут в Уэст-Палм-Бич во Флориде – том же штате, где обычно проводится "Мастерс" в Майами. Вход на трибуны будет закрыт, однако турнир будет показан по американскому теннисному каналу.

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В соревнованиях примут участие итальянец Маттео Берреттини, в прошлом году дошедший до полуфинала US Open, а также американцы Райлли Опелка, Теннис Сандгрен и Томми Пол. В женской части турнира выступят американки Аманда Анисимова, Элисон Риске, Даниэль Коллинз и австралийка Айла Томлянович.

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Теннис Сандгрен / Фото: Getty Images

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Турнир пройдет с 8 по 10 мая. Комментировать соревнования как минимум в первый день будет американец Энди Роддик, бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open 2003.

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