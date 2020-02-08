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Первый шаг к повышению: Ястремская выиграла матч Кубка Федерации у эстонки в сражении за выход в плей-офф

8 февраля, 15:06

Второй на корт в столице Эстонии выйдет Элина Свитолина

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская

Сборная Украины по теннису успешно начала сегодня поединок Кубка Федерации с командой Эстонии в Таллинне. Напомним, соперники выступают в Первой группе Евро-Африканской зоны, и победитель противостояния получит право повыситься в классе и сыграть в плей-офф Мировой группы. Накануне украинки разгромили сборную Хорватии в Кубке Федерации с сухим счетом 3:0.

В субботу первыми на корт вышли Елена Малыгина и одесситка Даяна Ястремская. Украинка довольно уверенно доказала свое преимущество над теннисисткой из шестой сотни мирового рейтинга – 6:3, 6:1. Ястремская сделала пять брейк-пойнтов, но, правда, и сама один раз отдала свою подачу. Таким образом, Украина повела во встрече с Эстонией – 1:0.

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Вторым запуском на корт выйдут Элина Свитолина и Анна Контавейт. Одесситка сейчас занимает четвертое место в рейтинге WTA, а эстонка – 22-е. За последнюю неделю она подскочила сразу на девять позиций, так что Элине будет непросто. Завершит противостояние парная встреча.

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Эстония теннис Кубок Федерации Даяна Ястремская

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