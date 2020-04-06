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"Пишите в личку. Оставлю вам хлеб у порога": звезда спорта требует просьб от тех, кому тяжело

6 апреля, 14:50

Богдан Юрков

Знаменитый теннисист Ник Кирьос во время пандемии готов пожертвовать частью своих 9-миллионных призовых

Известный австралийский теннисист Ник Кирьос предложил обращаться к нему за помощью всем нуждающимся соотечественникам во время пандемии коронавируса. Обещает никому не отказывать.

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"Если кто-нибудь не работает, просто не получает дохода, остался без еды или просто наступили тяжелые времена… Не ложитесь спать с пустым животом. Не бойтесь и не стесняйтесь написать мне сообщение. Я буду счастлив поделиться тем, что имею. Даже если нужна упаковка макарон, батон хлеба и пакет молока. Я оставлю их у вашего порога без лишних вопросов", – написал австралийский теннисист Ник Кирьос на своей странице в Instagram

Ник Кирьос

Ник Кирьос / Фото: AFP

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Отметим, что 24-летний Ник Кирьос занимает 40-е место в мировом рейтинге теннисистов-профессионалов. За свою карьеру он заработал 8,6 млн долларов призовых, из которых $539 670 – в нынешнем году.

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Австралия теннис коронавирус Ник Кирьос

Источник: Сегодня|Спорт

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