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По стопам Свитолиной: Цуренко – тоже в третьем круге турнира в Дубае

Сегодня, 18:38

В марафонском матче украинка сломила китаянку и пополнила свой счет на $30 тысяч

Леся Цуренко в ударе
Леся Цуренко в ударе. Фото: AFP
По стопам Свитолиной: Цуренко – тоже в третьем круге турнира в Дубае //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c30/8eb/5c6c308eba608.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c30/8eb/5c6c308eba608.jpg Теннис В марафонском матче украинка сломила китаянку и пополнила свой счет на $30 тысяч

Украинка Леся Цуренко пробилась в третий круг турнира серии WTA Premier 5 в Дубае, обыграв китаянку Чжу Линь – 6:4, 6:7(5), 6:3. Матч длился 2 часа и 30 минут. За это время наша 23-я ракетка мира выполнила 3 подачи навылет, допустила 8 двойных и взяла 8 геймов на приеме. Ее соперница ни сделала ни одного эйса, 4 раза ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала 6 брейк-поинтов.

В третьем круге Цуренко сразится против второй ракетки мира Симоны Халеп.

Напомним, действующей чемпионкой турнира в Дубае является другая украинка Элина Свитолина, которая ранее также пробилась в третий раунд.

На турнире в Дубае каждая из украинок уже заработала по $29 695.

Ранее сообщалось, как Леся Цуренко в соблазнительном бикини "выравнивает теннисный загар".

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Тег теннис, Элина Свитолина, Леся Цуренко

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