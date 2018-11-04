По стопам Свитолиной: сестры Киченок выиграли самый крупный трофей в карьере

Очередной глобальный триумф пришел в украинский теннис. В конце октября Элина Свитолина победила на Итоговом чемпионате WTA, а сегодня на так называемом малом Итоговом турнире – WTA Elite Trophy – добыли викторию сестры Людмила и Надежда Киченок. Они стали первыми представительницами Украины, которым покорились такие крутые высоты. И для Свитолиной, и для сестер Киченок это самый крупный успех в карьере.

Сестры Киченок выступали в Чжухае (Китай), в финале они одолели японско-белорусскую пару в составе Суко Аояма и Лидия Морозова – 6:4, 3:6, 10:7.

В финальном турнире принимали участие шесть пар, разбитые на две группы. В своей группе украинки заняли первое место, обыграв китайский тандем Цзян Синью и Ян Чжаосюань (6:4, 1:6, 10:7) и японскую пару Мию Като и Макото Ниномия (7:6, 3:6, 11:9).

В 2018 году сестры Киченок становились финалистками турнира WTA Premier в Стэнфорде.

А последний раз в паре они выигрывали турнир еще в 2016 году во Флорианаполисе.

Также сегодня украинская теннисистка Катерина Козлова вышла в финал турнира серии ITF – Telvin Women`s Challenger, который проходит в Торонто, Канада.