Украинские сестры-теннисистки Киченок получили утешительный трофей в США

Сегодня, 11:56

Людмила и Надежда Киченок проиграли в финале турнира в Сан-Хосе

Сестры Киченок. Фото Instagram
Сестры Киченок. Фото Instagram

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок не смогли завоевать парный титул на турнире WTA Premier с призовым фондом 799 тысяч долларов Mubadala Silicon Valley Classic в Сан-Хосе, США.

В финале украинки, посеянные под третьим номером, уступили лидерам посева Латише Чжан из Тайваня и Кваете Пешке из Чехии со счетом 4:6, 1:6.

За участие в финале украинские сестры-теннисистки получили утешительный приз – статуэтку в виде теннисной ракетки.


Сестры Киченок на турнире в США. Фото AFP

Сестры Киченок на турнире в США. Фото AFP

Сестры Киченок на турнире в США. Фото AFP

Сестры Киченок на турнире в США. Фото AFP

Сестры Киченок на турнире в США. Фото AFP

Сестры Киченок на турнире в США. Фото AFP

Ранее стал известен список украинских теннисистов, которые выступят в квалификации US Open. Украину в отборочном турнире представят пять теннисистов: Сергей Стаховский, Илья Марченко, 16-летняя Марта Костюк, Ангелина Калинина и Катарина Завацкая.

Напомним, что в основной сетке US Open сыграют пять украинских теннисисток – Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко, Катерина Козлова и Даяна Ястремская, а в мужском турнире может выступить Александр Долгополов.

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теннисистка, Людмила Киченок, Надежда Киченок

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Источник:

Сегодня|Спорт

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