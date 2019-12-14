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Победительница открытого чемпионата Франции по теннису победила рак

14 декабря, 23:37

Итальянка Франческа Скьявоне сама рассказала о своей болезни в соцсетях

Франческа Скьявоне выиграла бой у болезни

Франческа Скьявоне выиграла бой у болезни

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Итальянская теннисистка Франческа Скьявоне успешно поборола рак. Об этом сама 39-летняя спортсменка рассказала в соцсетях. К слову, читайте, как украинец Долгополов снялся с открытого чемпионата Австралии из-за травмы.

В 2010 году Скьявоне выиграла открытый чемпионат Франции, еще трижды она побеждала со сборной Италии в Кубке Федерации. Франческа стала первой итальянкой в топ-4 мирового рейтинга, в ее активе 15 титулов WTA. В прошлом году она завершила спортивную карьеру. Теперь же поведала, как боролась с недугом:

"Привет всем. После семи-восьми недель молчания и ограждения от всего мира я хочу поделиться с вами тем, что случилось со мной. У меня диагностировали рак. Я сделала химиотерапию, прошла битву с болезнью и сейчас все еще дышу. Я выиграла этот бой, и теперь я возвращаюсь в строй!"

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