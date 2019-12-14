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Первый украинец покинул Australian Open еще до его начала

14 декабря, 19:53

Александр Долгополов не успеет восстановиться к турниру в Австралии

Александр Долгополов

Александр Долгополов / Фото: AFP

Украинский теннисист Александр Долгополов не сможет выступить на перовом турнире "Большого шлема" следующего сезона Australian Open. Украинец планировал использовать замороженный рейтинг, чтобы попасть в основную сетку соревнований, но недавно он перенес операцию на ноге и не успеет восстановиться к старту Открытого чемпионата Австралии.

Ранее мы писали, что пять украинок сыграют в первом турнире "Большого Шлема" следующего сезона. Еще четыре теннисистки попробуют пробиться в основную сетку через квалификацию. В мужском разряде на квалификацию может претендовать только Сергей Стаховский.

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Напомним, что сегодня Дарья Снигур проиграла в финале турнир ITF в Дубае. Победа на этом турнире гарантировала бы 17-летней украинке участие в квалификации Australian Open. Теперь же ей придется ждать окончания заявочного периода на турнир и надеяться, что появится свободное место.

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Ранее мы писали, что Свитолина приняла очень важное решение в своей карьере. Украинская теннисистка сменила тренера. Совместную фотографию тренировочного процесса с 34-летним спортсменом Свитолина выложила в своем Instagram.

Как сообщалось ранее, Свитолина в сексуальном бикини расслабляется в Дубае. "Как же Гаэлю повезло!" – отмечают в комментариях под фото украинки ее подписчики.

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теннис Александр Долгополов Australian Open

Источник: Сегодня|Спорт

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