Победительница Открытого чемпионата США рассказала о рождении дочери ее партнершей

Знаменитая австралийская теннисистка Саманта Стосур сообщила, что у нее появилась дочь. Спортсменка рассказала в соцсетях, что ее партнерша Лиз родила девочку Женевьеву. К слову, недавно украинскую теннисистку обвинили в расизме.

Реклама

36-летняя Стосур была первой ракеткой мира в парном разряде, выиграла три турнира "Большого шлема" в дуэте, а в одиночном разряде – Открытый чемпионат Австралии 2011 года. Женевьева появилась на свет еще 16 июня, но теннисистка написала об этом в Instagram только сегодня:

"Жизнь на карантине бросает вызов разными способами, но для меня это один из самых волнующих и счастливых периодов всей жизни. 16 июня моя партнерша Лиз родила замечательную маленькую девочку Женевьеву. Это было суматошное время, но теперь мы не представляем жизнь без нее. Мама и Ева чувствуют себя хорошо, прекрасно быть дома с ними обеими. Мы влюблены в этот маленький сверток и живем в счастливом хаосе. С нетерпением ждем, что будет дальше и как Ева будет расти. Надеемся, не очень быстро".

INSTAGRAM

Читайте также: Свитолина разлеглась на высоком балконе в платье с разрезом.

Смотрите, как украинки побеждали на Открытом чемпионате Австралии в 2020 году

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама