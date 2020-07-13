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Победительница Открытого чемпионата США рассказала о рождении дочери ее партнершей

13 июля, 21:58

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Австралийка Саманта Стосур поделилась радостной новостью в соцсетях

Знаменитая австралийская теннисистка Саманта Стосур сообщила, что у нее появилась дочь. Спортсменка рассказала в соцсетях, что ее партнерша Лиз родила девочку Женевьеву. К слову, недавно украинскую теннисистку обвинили в расизме.

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36-летняя Стосур была первой ракеткой мира в парном разряде, выиграла три турнира "Большого шлема" в дуэте, а в одиночном разряде – Открытый чемпионат Австралии 2011 года. Женевьева появилась на свет еще 16 июня, но теннисистка написала об этом в Instagram только сегодня:

"Жизнь на карантине бросает вызов разными способами, но для меня это один из самых волнующих и счастливых периодов всей жизни. 16 июня моя партнерша Лиз родила замечательную маленькую девочку Женевьеву. Это было суматошное время, но теперь мы не представляем жизнь без нее.

Мама и Ева чувствуют себя хорошо, прекрасно быть дома с ними обеими. Мы влюблены в этот маленький сверток и живем в счастливом хаосе. С нетерпением ждем, что будет дальше и как Ева будет расти. Надеемся, не очень быстро".

INSTAGRAM

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Смотрите, как украинки побеждали на Открытом чемпионате Австралии в 2020 году

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