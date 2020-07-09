Оголила грудь с блэкфейсом: украинскую теннисистку обвинили в расизме (фото)

Вторая ракетка украинского тенниса Даяна Ястремская угодила в скандал. 20-летняя одесситка устроила откровенную фотосессию без нижнего белья, во время которой закрыла грудь руками и при этом наполовину "покрасилась" в коричневый цвет. Снимки девушка подписала словом "Равенство" и опубликовала их у себя в Instagram.

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Однако позже Даяна удалила эти публикации, сообщает Tribuna.com. В комментариях под опубликованными Ястремской фото украинскую спортсменку, занимающую 25-й номер мирового рейтинга, раскритиковали за то, что она использовала блэкфейс – карикатурное изображение чернокожих людьми с белой кожей, которое сейчас считается расизмом.

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Напомним, полтора месяца назад в Миннеаполисе афроамериканец Джордж Флойд погиб в результате жестоких действий полицейских во время задержания. Один из сотрудников полиции прижал мужчину к асфальту коленом, не давая ему дышать. После этого массовые протесты с беспорядками охватили США, а по всему миру набрало обороты движение в защиту афроамериканцев BlackLivesMatter.

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При этом порой дело доходит до абсурдных ситуаций. Например, недавно в Австралии шахматы обвинили в расизме за то, что белые ходят первыми.

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