Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,8
27,32

Победительницу Australian Open отстранили от соревнований за допинг почти на два года

6 февраля, 14:56

Американку Эбигейл Спирс дисквалифицировали на 22 месяца

Абигейл Спирс дисквалифицировали

Абигейл Спирс дисквалифицировали

Хорошо известную в теннисном мире американку Эбигейл Спирс отстранили от турниров почти на два года – на 22 месяца. Причина – употребление запрещенных препаратов, сообщает tennis.com. Положительною оказалась допинг-проба, которую 38-летняя спортсменка сдала 31 августа 2019 года на Открытом чемпионате США. К слову, сборная Украины начинается выступление на Кубке Федерации в четверг встречей с Болгарией.

В анализах теннисистки обнаружены следы тестостерона, прастерона и их метаболитов. В конце октября прошлого года Спирс официально предъявили обвинения в нарушении антидопинговых правил, а 7 ноября временно отстранили от соревнований. Эбигейл пыталась оспорить дисквалификацию, утверждая, что препараты попали в ее организм случайно – она доверилась рекомендациям врача. Однако их не посчитали серьезными и ввели наказание в действие. Срок дисквалификации завершится 6 сентября 2021 года.

Спирс – победительница 21 турнира WTA в парном разряде, многократная полуфиналистка турниров "Большого шлема", чемпионка Australian Open 2017 года в миксте. Частенько она играла в паре с украинскими сестрами Людмилой и Надеждой Киченок.

Реклама

Читайте, почему Свитолина носит туфли с шипами.

В тренде
Россия не примет участие в ЧМ-2022 по футболу: об этом ей уже сообщила ВАДА

Смотрите сюжет о том, в каком состоянии находится Национальный антидопинговый центр

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

теннис Australian Open Людмила Киченок Надежда Киченок

Источник: xsport.ua

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Главный матч Australian Open: где смотреть поединок Джокович – Тим
Главный матч Australian Open: где смотреть поединок Джокович – ТимТеннис
Фото дня! Лучшая теннисистка мира пришла на пресс-конференцию с 3-месячным младенцем на руках
Фото дня! Лучшая теннисистка мира пришла на пресс-конференцию с 3-месячным младенцем на рукахТеннис
Самая молодая чемпионка Australian Open за последние 12 лет: американка дожала обидчицу Свитолиной
Самая молодая чемпионка Australian Open за последние 12 лет: американка дожала обидчицу СвитолинойТеннис
Курьезные истории со звездами тенниса: от Возняцки-репортера до Штепанека-бабника
Курьезные истории со звездами тенниса: от Возняцки-репортера до Штепанека-бабникаТеннис
"Лучшие две недели в моей жизни!" – Американка Кенин о победе на Australian OpenТеннис
Чемпионка Australian Open в эротичном платье выпила с горла за свою победу
Чемпионка Australian Open в эротичном платье выпила с горла за свою победуТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...