Победительницу Australian Open отстранили от соревнований за допинг почти на два года

Абигейл Спирс дисквалифицировали

Хорошо известную в теннисном мире американку Эбигейл Спирс отстранили от турниров почти на два года – на 22 месяца. Причина – употребление запрещенных препаратов, сообщает tennis.com. Положительною оказалась допинг-проба, которую 38-летняя спортсменка сдала 31 августа 2019 года на Открытом чемпионате США. К слову, сборная Украины начинается выступление на Кубке Федерации в четверг встречей с Болгарией.

В анализах теннисистки обнаружены следы тестостерона, прастерона и их метаболитов. В конце октября прошлого года Спирс официально предъявили обвинения в нарушении антидопинговых правил, а 7 ноября временно отстранили от соревнований. Эбигейл пыталась оспорить дисквалификацию, утверждая, что препараты попали в ее организм случайно – она доверилась рекомендациям врача. Однако их не посчитали серьезными и ввели наказание в действие. Срок дисквалификации завершится 6 сентября 2021 года.

Спирс – победительница 21 турнира WTA в парном разряде, многократная полуфиналистка турниров "Большого шлема", чемпионка Australian Open 2017 года в миксте. Частенько она играла в паре с украинскими сестрами Людмилой и Надеждой Киченок.

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