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Свитолина и компания начинают с "лузерами": Болгария проиграла Хорватии на Кубке Федерации

6 февраля, 11:32

Сборная Украины в четверг сыграет с болгарками на турнире в Эстонии

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Сегодня наша женская команда начинает выступление в отборочном турнире Кубка Федерации в Таллине. Первым соперником сборной Украины будет команда Болгарии, которая накануне уже провела премьерный матч в столице Эстонии. К слову, мы сообщали, что Марта Костюк получила травму на тренировке сборной уже в Таллине.

В нашей группе А первая встреча прошла вчера: сборная Болгарии уступила Хорватии – 1:2. Соперницы обменялись победами в одиночных играх, а затем хорватки взяли верх в паре. В четверг болгарские теннисистки будут противостоять украинским. Вчера за Болгарию играли Изабелла Шинникова и Виктория Томова. Капитан "сине-желтых" Михаил Филима на одиночные матчи, скорее всего, выставит лидеров команды – Элину Свитолину и Даяну Ястремскую.

В группе В, которая также соревнуется в Таллине, в среду Эстония уступила Греции (1:2), а Австрия – Италии (0:3).

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Узнайте, почему Свитолина носит туфли с шипами. Элине удобно ходить именно в такой обуви из-за "спортивных" ног.

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теннис Элина Свитолина Кубок Федерации Даяна Ястремская

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